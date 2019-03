Evropske borze neenotno; evro cenejši, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 4. marca - Indeksi na borzah po svetu danes niso imeli enotne smeri. Kot poročajo tuje agencije, so v ospredju trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko. Ključne dele trgovinskega sporazuma med državama naj bi konec meseca uskladila ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping. Vlagatelji čakajo tudi na novice o brexitu.