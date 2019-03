Kitajska pridržana Kanadčana osumila vohunjenja

Peking, 4. marca - Kitajska je nekdanjega kanadskega diplomata Michaela Kovriga osumila vohunjenja in kraje državnih skrivnosti, poroča tiskovna agencija Xinhua. To je še dodatno zaostrilo spor med Pekingom in Ottawo ob napovedani izročitvi glavne finančne direktorice kitajskega tehnološkega giganta Huawei Meng Wanzhou ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.