Tudi na newyorških borzah uvodoma optimizem

New York, 4. marca - Newyorške borze ob začetku današnjega trgovanja sledijo pozitivnemu zgledu, ki je bil zastavljen v Aziji in Evropi. Vlagatelji pričakujejo trgovinski dogovor med Kitajsko in ZDA. Boljše sodelovanje med dvema največjima globalnima gospodarstvoma obeta veliko, navajajo analitiki.