Banka Slovenije pri reševanju spora o izbrisih v bankah izpostavlja prepoved monetarnega financiranja

Ljubljana, 4. marca - V Banki Slovenije so pripravili pripombe na predlog zakona za reševanje spora o izbrisih v bankah, ki je v javni obravnavi do torka. Namero vlade po ureditvi postopkov po besedah viceguvernerja Jožefa Bradeška in direktorja pravnega oddelka Jurija Žitka pozdravljajo, a izpostavljajo, da predlog predvideva nedovoljeno monetarno financiranje.