V CD 5. festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice

Ljubljana, 5. marca - V Klub Cankarjevega doma (CD) se bo s koncertom nove različice Komba Zlatka Kaučiča začel 5. enodnevni festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice. Festival bo prvič v programih CD predstavil tudi zasedbi Mihe Gantarja in Klare Lavriša ter nova projekta uveljavljenih glasbenikov, kot sta Robert Jukič in Jure Tori.