Intesa Sanpaolo lani z 10,7 milijona evrov dobička

Koper, 4. marca - Banka Intesa Sanpaolo v Sloveniji je v letu 2018 zabeležila 10,7 milijona evrov čistega dobička, s čimer je več kot podvojila rezultat iz leta 2017. Banka je ob tem v lanskem letu uspela tudi povečati prihodke in znižati stroške ter povečala obseg in tržne deleže kreditov in depozitov.