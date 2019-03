Odpoklic hrane za pse blagovne znamke Hill's Pet Nutrition

Proizvodi lahko vsebujejo visoko vsebnost vitamina D, ki presega priporočeno najvišjo vsebnost v hrani za pse. Visoka vsebnost vitamina D v krajšem obdobju hranjenja ne povzroča skrbi, v daljšem obdobju hranjenja pa lahko privede do zdravstvenih težav pri psih (odvisno od vsebnosti vitamina D in izpostavljenosti živali). Pri psih se lahko pojavijo znaki, kot so bruhanje, izguba apetita, povečana žeja, povečano uriniranje, pretirano slinjenje in izguba teže. Visoke vsebnosti vitamina D v hrani za pse lahko povzročijo resne zdravstvene težave pri psih, vključno z okvaro ledvic.

Serijska oznaka hrane Prescription diet canine i/d je 102020T18 (12x360 gramov), serijska oznaka hrane Prescription diet canine w/d je 102020T05 (12x370 gramov), serijska oznaka hrane Science plan canine mature adult active longevity chicken je 102020T14 (12x370 gramov), serijska oznaka hrane Science plan canine advance adult fitness chicken je 102020T27 (12x370 gramov), serijska oznaka hrane Prescription diet canine z/d pa je 102020T17 (12x370 gramov). Rok uporabe vseh omenjenih proizvodov pasje hrane je do 20. oktobra 2020.

Podjetje Hill's Pet Nutrition skrbnikom psom svetuje, da z zgoraj navedenimi proizvodi ne hranijo psov ter se za vračilo izdelka, ki ga morda še imajo doma, obrnejo na mesto nakupa.