EU VOLITVE: V Evropskem parlamentu v vsakem mandatu večji delež žensk

Bruselj, 8. marca - V Evropskem parlamentu se z vsakim mandatom viša delež poslank. Čeprav se je ta v štiridesetih letih od prvih volitev več kot podvojil in je ob začetku mandata leta 2014 znašal 36 odstotkov, se razmerje med moškimi in ženskami v parlamentu od države do države članice precej razlikuje.