Umrl pevec The Prodigy Keith Flint

London, 4. marca - V 50. letu je na svojem domu v Essexu umrl Keith Flint, pevec in frontman elektropunk zasedbe The Prodigy, poročajo tuji mediji. Policija glasbenikove smrti ne obravnava kot sumljive. The Prodigy so v sporočilu na Facebooku potrdili pevčevo smrt ter zapisali, da je bil Flint "pionir, inovator in resnična legenda".