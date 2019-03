Bertoncelj določil ekipo za norveško turnejo

Ljubljana, 4. marca - Glavni trener smučarskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je že izbral ekipo, ki bo nastopila na norveški turneji med 8. in 17. marcem. V Oslu in Lillehammerju bodo tekmovali Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Anže Semenič, Peter Prevc in Žiga Jelar, za Trondheim in Vikersund pa bo enega od njih zamenjal Jernej Damjan.