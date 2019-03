Ljubljana, 4. marca - Distributer NKD je iz prodaje odpoklical pustni kostum ogrinjalo s kapuco - mala pošast, saj je bilo pri testiranju ugotovljeno, da so deli kostuma izjemno hitro vnetljivi in ne ustrezajo uredbi o varnosti igrač, so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS.