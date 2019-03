Pred sprejemanjem direktive o dostopnosti pozivi politiki k odgovornemu prenosu v domačo zakonodajo

Ljubljana, 4. marca - Evropski parlament bo predvidoma prihodnji teden glasoval o evropski direktivi o dostopnosti, ki bo poenotila zahteve za dostopnost do izdelkov in storitev za invalide. V slovenskih invalidskih organizacijah nacionalno politiko pozivajo, naj se dobro in pravočasno pripravi ter akt premišljeno in tudi ambiciozno prenese v domač pravni red.