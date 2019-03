Zajeti indijski pilot po vrnitvi v domovino postal modni vplivnež

New Delhi, 4. marca - Indijski vojaški pilot Abhinandan Varthaman, ki so ga prejšnji teden po sestrelitvi letala zajeli v Pakistanu in nekaj dni kasneje izročili Indiji, je v domovini postal modni vplivnež. Kot junaka so ga hvalili nešteti Indijci, ki so njemu v čast sedaj začeli nositi enako obliko brade in brkov.