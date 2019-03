Rekordnih 230 milijonov hindujcev na festivalu Kumbh Mela

New Delhi, 4. marca - V sedmih tednih hindujskega verskega festivala Kumbh Mela se je v sotočju svetih rek na severu Indije ritualno okopalo rekordnih 230 milijonov vernikov, so sporočile oblasti. Danes, zadnji dan tega največjega verskega dogodka na svetu, pričakujejo, da bo to storilo še najmanj deset milijonov ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.