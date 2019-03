V tednu boja proti raku pozivi k upoštevanju priporočil kodeksa proti raku

Ljubljana, 4. marca - V slovenskem tednu boja proti raku strokovnjaki pozivajo k upoštevanju priporočil Evropskega kodeksa proti raku in udeleževanju presejalnih programov. V Sloveniji na leto zboli okoli 14.000 oseb, umre pa jih okoli 6000. Najpogostejši raki pri nas so rak kože, prostate, debelega črevesa, pljuč in dojke. S staranjem družbe se tveganje za raka veča.