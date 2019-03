Tedenska napoved - rekreacija od 5. do 11. 3.

IZBRANI DOGODKI

Četrti Grubin Memorial - kralj veleslaloma

Tradicionalna dobrodelna veleslalomska tekma pod reflektorji s koncertom v spomin na preminulega Draga Grubelnika bo v petek, 8. marca. Veleslaloma se lahko udeležijo vsi. Mladi, stari, smučarji, borderji, telemarkerji, sankači ... skratka vsi, ki v srcu nosijo dobro energijo in s svojo prisotnostjo radi naredijo nekaj dobrega. Tudi letos bodo nastopila številna zvezdniška imena belega cirkusa Thomas Sykora, Ivica Kostelić, Christian Mayer, Bernhard Knauss, Nika Fleis, Jure Košir, Rene Mlekuž, Urška Hrovat, Špela Pretnar, Andrej Miklavc, Alenka Dovžan in ostali. Informacije: www.grubinmemorial.si

Spinning maraton 2019

Inergija v soboto, 9. marca, tradicionalno organizira spinning maraton, ki vedno navduši vsakega udeleženca in druge sodelujoče. Namen dogodka je združiti šport in zabavo, povezati strastne kolesarje in tiste, ki jim spinning predstavlja sprostitev ob vsakodnevnem stresu. Za udeležence bodo skrbeli trije izkušeni spinning instruktorji, ne bo manjkalo dobre glasbe in disco doživetja, potekala bo tudi tekma za naj fit sladico. Informacije: http://inergija.si/2019/02/04/7-spinning-maraton-2019/

Eurosank 2019

Velike in male ljubitelje sankanja z nekaj inženirske žilice ali vsaj domišljije, bodo to soboto, 9. marca, pričakovali na Rudnem polju. Doma ustvarite zabavno drseče vozilo, ki zmore brez dodatne tehnične pomoči (le z gravitacijo in prostim padom) prevoziti štiri slalomska vratca in se prijavite na sankaško zabavo, ki bo od opoldneva potekala v Športnem centru Triglav Pokljuka. Informacije: www.biathlon-pokljuka.com

KOLEDAR

TOREK, 5. marca

LJUBLJANA - Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-ljubljana.si

MARIBOR - Pohod Videm pri Ptuju-Haloze Maske; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MISLINJA - Braslovče - Čreta - Vransko; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SREDA, 6. marca

PRESERJE - Koča pri Sveti Ani na Mali gori (910 m); pohodništvo. P Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 7. marca

JESENICE - Finale jeseniške občinske rekreacijske lige; košarka. Informacije: www.zsport-jesenice.si

VELENJE - Velunja peč - Tuševo; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 8. marca

IDRIJA - Hleviše (617 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

KRANJSKA GORA - Četrti Grubin Memorial - kralj veleslaloma; alpsko smučanje. Informacije: www.grubinmemorial.si

MARIBOR - Začetni zimski tečaj Varno v zasnežene gore; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

PODČETRTEK - Wellness vikend v plesnih ritmih; ples - družabni. Informacije: www.plesnicoctail.si/component/k2/item/133-welness-vikend-v-plesnih-ritmih-2019

VELENJE - Petrinje - Socerb - Tinjan; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ZREČE - Slovensko prvenstvo gozdarjev 2019; alpsko smučanje. Informacije: http://zgds.si/slovensko-gozdarsko-smucarsko-prvenstvo-2019/

SOBOTA, 9. marca

LJUBLJANA - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Vršič (1611 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Gosseck (Avt, 2214 m); planinstvo. Gorniška skupina. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Viševnik (2050 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Rekreativna liga; skvoš. Informacije: http://squashland.si

LJUBLJANA - Miklavž (742 m); pohodništvo. Informacije: Borut Vukovič, 031 805 686; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - 4. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Planinsko zavetišče na Koradi (803 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Spinning maraton 2019; kolesarstvo - sobno. Informacije: http://inergija.si/2019/02/04/7-spinning-maraton-2019/

LJUBLJANA - Konj (1803 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj ferate in brezpotja v Glinščici; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - 5. dobrodelni brevet: Pomagajmo otrokom do še lepšega otroštva; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=47MMcXSnLbjUw8VI

DRAVOGRAD - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pddravograd.com

HOČE - Alpsko-turno smučanje; turno smučanje. Informacije: www.pdskalca.si/

KAMNIK - Dolina Glinščice; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMENDA - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KRANJSKA GORA - 6. Mengo pokal v veleslalomu - 3. tekma; alpsko smučanje.

LITIJA - Kras; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Delavnica nudenja prve pomoči v zimskih gorah; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Delavnica Varno v zasnežene gore; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MEDVODE - Eurofit fest 2019; aerobika. Informacije: www.eurofit.si

MEŽICA - Villgratental; turno smučanje. Informacije: www.pdmezica.si/

NOVA GORICA - Tečaj potapljanja na vdih; potapljanje. Informacije: www.apnea.si/aktivnosti/?fbclid=IwAR01Lsj72I9mgry6ivCKGLWVmOXyxDW6nIs7uGN89ciDe9ouLwyjzgZeciQ#zacetni

NOVO MESTO - Kraški rob; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POKLJUKA - Eurosank 2019; sankanje - naravne proge. Informacije: www.biathlon-pokljuka.com

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

RIBNICA NA POHORJU - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: Tek Ribniške koče; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskimaraton.com/tekmovanja/smucarski-tek-ribniske-koce

SEMIČ - Mučeniški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdsemic.si/

SEVNICA - 5. tek za Sevniški pokal 2018/19; tek. Informacije: http://tekaskipokali.horuk.com

SEŽANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

ŠMARTNO PRI LITIJI - 5. pohod Primskovo ob dnevu žena; pohodništvo. Informacije: http://levstik.si/?p=2850

VELENJE - Grad Žovnek (605 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Črepič - 1.skupina; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Veliki Rob (1237 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIDONCI - Spomladanski turnir; mali nogomet. Informacije: http://sdvidonci.si/turnir

CIRKULANE - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Črni Vrh (1543 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

SVETA TROJICA - PPP 3. del; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

JURŠINCI - Smučanje po starem; alpsko smučanje. Informacije: www.jursinci.si

NEDELJA, 10. marca

LJUBLJANA - 3. Amfibijin tek, pohod in dog treking v Škofjo Loko; tek. Informacije: www.amfibija.si

LJUBLJANA - Goli vrh (1787 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kojnik (802 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - KRASni trening za Mali kraški maraton; tek. Informacije: www.kraskimaraton.si

LJUBLJANA - Med vinogradi 1. del; pohodništvo.

CELJE - Tošč (1021 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

IDRIJA - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IZLAKE - Turnir za posameznike; badminton. Informacije: www.sdizlake.si

KOPER - Razgibani pohodi: Pohod po trebuhu Istre zahodni hrib; pohodništvo. Informacije: Katja Rudaš, 030312804, katja.rudas@gib-sport.com; Katja Rudaš, 030312804, katja.rudas@gib-sport.com; Katja Rudaš, 030312804, katja.rudas@gib-sport.com; http://gib-sport.com/programi/sportni_program/105/razgibani_pohodi/

KOPER - Javoršček (1557 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KOPER - 6. tekaško srečanje Istrskega maratona - Gremo na en Žveltin; tek. Informacije: www.istrski-maraton.si

MARIBOR - Od klopce do klopce; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Mali Golak (1495 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MIREN - 7. MTB Kras kros maraton; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kraskros.com

MORAVSKE TOPLICE - 16. pohod po Sladki poti; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.org

NOVA GORICA - Pohod na Erzelj; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

PREBOLD - Mučeniki na Bukovici (584 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PRESERJE - Trstelj (634 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Pohod Belec - Marija Bistrica; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA NA POHORJU - Ramšakov vrh (970 m); pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

VELENJE - Pohod žena; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VIPAVA - 10. pohod po Erzelju, med zaselki in studenci; pohodništvo. Informacije: www.erzelj.si

VIŠNJA GORA - Grintovec (2558 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

MAJŠPERK - SPP: Ložno - Fiderški vrh - Stoperce; pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

HORJUL - Škabrijel (646 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 11. marca

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

FRAM - Po Slovenjegoriški planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

NOVA GORICA - Pohod Čukova domačija; pohodništvo. Informacije: www.ozeljan.net

PORTOROŽ - Kolesarske priprave 2019; kolesarstvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek Informacije: www.zs-trbovlje.si

