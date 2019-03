Ovečkin junak kazenskih strelov, čeprav ploščka ni poslal v gol

New York, 4. marca - Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški ligi NHL po kazenskih strelih premagali New York Rangers s 3:2 in zabeležili četrto zaporedno zmago. Mož odločitve je bil ruski zvezdnik Aleks Ovečkin, ki je zadel odločilni kazenski strel, pa čeprav ploščka ni spravil v gol.