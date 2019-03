Ljubljana, 4. marca - Viceguverner Banke Slovenije Jožef Bradeško in direktor pravnega oddelka Banke Slovenije Jurij Žitko bosta danes ob 14. uri v avli banke na Slovenski cesti 35 dala izjavo za medije o stališču banke do predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, so sporočili iz Banke Slovenije. (STA)