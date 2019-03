Sporočilo uredništvom - predsednik republike Borut Pahor danes in v torek na uradnem obisku v Albaniji

Ljubljana, 4. marca - Predsednik republike Borut Pahor se bo na povabilo albanskega predsednika Ilirja Mete danes in v torek mudil na uradnem obisku v Albaniji, kjer se bo med drugim sestal tudi s premierjem Edijem Ramo in predsednikom parlamenta Gramozom Rucijem, so sporočili iz urada predsednika republike. Današnji program obiska v nadaljevanju.