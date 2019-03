Delo o pomembnosti preventive za zdravje (4. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Brigite Ferlič Žgajnar v komentarju Laže preprečiti kot zdraviti piše o nagnjenju ljudi, da začnejo lastno zdravje ceniti šele, ko utegne biti že prepozno. Ko se soočijo z diagnozo rak, so številni pripravljeni narediti vse, kar prej dolga leta niso mogli, kot je prenehati kaditi in piti alkohol ter se posvetiti zdravi prehrani in športu.