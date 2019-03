Anketa NBC in Wall Street Journala Trumpu v tem trenutku ne obeta ponovne izvolitve

New York, 4. marca - Do predsedniških volitev ZDA novembra 2020 je še daleč, vendar pa ne manjka anket, ki ne bi že sedaj skušale napovedovati prihodnosti. Anketa televizije NBC in časopisa Wall Street Journal ugotavlja, da bi Donalda Trumpa trenutno volilo 41 odstotkov volivcev, kateregakoli drugega demokrata pa 48 odstotkov.