V Zavrču nadomestne volitve za člana občinskega sveta

Zavrč, 3. marca - V Občini Zavrč so danes potekale nadomestne volitve za člana občinskega sveta. Vzrok zanje je bila izvolitev Slavka Pravdiča za župana in hkrati v občinski svet. Ker v Zavrču volijo svetnike po večinskem sistemu, so v takšnem primeru potrebne nadomestne volitve. Volivci so danes največ glasov namenili nestrankarskemu kandidatu Sandiju Kokotu.