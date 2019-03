Dobovec MB Monting ubranil pokalno lovoriko

Podčetrtek, 3. marca - Zmagovalci letošnje izvedbe pokalnega tekmovanja v futsalu so nogometaši ekipe Dobovec MB Monting. V finalu zaključnega turnirja pokala Term Olimia so danes v Podčetrtku premagali FutureNet Maribor s 3:1 (0:0). Za Dobovec je to drugi pokalni naslov, najboljši je bil tudi lani.