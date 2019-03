Primorske novice o vinjetnem cestninjenju (4. 3.)

Koper, 3. marca - Silva Križman v komentarju In če bi ukinili še parkirnino? piše o pobudi za ukinitev vinjetnega cestninjenja na hitri cesti med Škofijami in Koprom, ki verjetno ne bo uslišana. Sprožila bi lahko plaz, saj uporabniki avtocest in hitrih cest na enem koncu Slovenije ne bi mirno požrli, da tistim na drugem koncu ni treba plačevati, kar sami morajo.