Sao Paulo, 3. marca - Argentinec Guido Pella je pri osemindvajsetih letih prišel do prvega naslova na turnirjih ATP. V finalu Sao Paula, kjer so si udeleženci na pesku razdelili 618.810 dolarjev, je premagal Christiana Garina iz Čila s 7:5 in 6:3.