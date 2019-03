Canberra, 3. marca - Obsežni gozdni požari, ki te dni divjajo v avstralski zvezni državi Viktorija, so uničili tudi več tamkajšnjih posestev in domov. Na območju po poročanju nemške tiskovne agencije dpa divja več kot 30 požarov, oblasti pa so evakuirale že več sto ljudi.