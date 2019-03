Zaradi migrantov motnje prometa v Rokavskem prelivu

Calais, 3. marca - Na trajekt v francoskem pristanišču Calais se je v soboto zvečer povzpelo okoli 50 migrantov, ki so hoteli tako potovati do Velike Britanije. Zato je do danes dopoldne zastal promet trajektov med Francijo in Veliko Britanijo. Sedaj znova poteka normalno, poročajo tuje tiskovne agencije.