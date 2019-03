Dolenjska cesta med Grosupljem in Višnjo Goro spet prevozna

Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je nekaj pred 10. uro na avtocesti na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta osebno vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v skale in obstalo nasajeno na dvojno odbojno ograjo. Grosupeljski in ljubljanski gasilci so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ene poškodovane osebe, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine ter s pomočjo avtodvigala dvignili vozilo z ograje in ga postavili na cestišče, kjer ga je prevzela avtovleka. Reševalci so poškodovanko oskrbeli na kraju nesreče in odpeljali v UKC Ljubljana.