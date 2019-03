Pri Piranskem zalivu ujeli mogočnega morskega psa

Umag, 3. marca - V zalivu Ligard pri Piranskem zalivu se je v mrežo nekega savudrijskega ribiča v soboto zapletel kar osemmetrski morski pes. Ribič je na pomoč poklical kolege in skupaj so ga odpeljali na obalo. Tam so ga osvobodili iz mreže in ga spustili nazaj v globine, poročajo hrvaški spletni mediji.