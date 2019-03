Na protestih rumenih jopičev znova vandalizem in nasilje

Pariz, 3. marca - Protesti rumenih jopičev, ki so na ulicah Pariza in še nekaterih drugih francoskih mest potekali že 16. soboto zapored, so se zvečer znova sprevrgli v vandalizem in nasilje. V Parizu je moškega v obraz zadela gumijasta krogla varnostnih sil, v Bordeauxu pa je poslanec policijo obtožil, da ga je napadla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.