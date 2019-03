Los Angeles, 3. marca - V soboto se je začela nova sezone severnoameriške nogometne lige MLS in ob tej priložnosti so se pri LA Galaxy poklonili angleškemu nogometnemu zvezdniku, ki je leta 2007 prestopil v Ameriko in močno pripomogel k promociji nogometa čez lužo. V njegovo čast so pred stadionom postavili spomenik.