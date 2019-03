Los Angeles, 3. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so po desetih porazih v severnoameriški profesionalni hokejski ligi vendarle zmagali. S 6:3 so doma ugnali Chicago in se s tem izognili izenačitvi negativnega klubskega rekorda v številu zaporednih porazov iz leta 2004. Z dvema goloma je bil junak pri zmagi Dustin Brown, Anže Kopitar je bil podajalec pri zadnjem golu.