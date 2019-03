Madrid, 3. marca - Nogometaši Barcelone so v 26. krogu španskega prvenstva z zadetkom Ivana Rakitića premagali Real Madrid z 1:0 in tako prvič po 87 letih v medsebojnih dvobojih prehiteli igralce iz prestolnice. To je bil namreč dvestodvainštirideseti El Clasico v zgodovini, Barcelona ima zdaj 96 zmag, Real Madrid 95, 51 tekem pa se je končalo z neodločenim izidom.