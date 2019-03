GEN-I Volley potrdil prvo mesto, Kamničanke padle na tretje

Ljubljana, 2. marca - Odbojkarice GEN-I Volleyja so v derbiju zadnjega kroga rednega dela 1. DOL za ženske gladko, s 3:0 ugnale Calcit Volley. S tem so potrdile prvo mesto, tekmice pa pahnile na tretje, da bi obdržale drugo mesto so potrebovale točko. Drugo mesto je tako zasedla ekipa Nove KBM Branika, ki se je v zadnjem krogu sprehodila do zmage v Kopru.