Nemci ubranili naslov na tekmi mešanih ekip, Slovenci četrti

Seefeld, 2. marca - Dvakratni branilci naslova Nemci (1012,2 točke) so na tekmi mešanih ekip v Seefeldu, zadnji skakalni preizkušnji svetovnega prvenstva, ubranili naslov. Drugi so bili Avstrijci (989,9), v boju za bronasto kolajno pa so bili najboljši Norvežani (938,4). Urša Bogataj, Žiga Jelar, Nika Križnar in Peter Prevc (930,8) so zasedli četrto mesto.