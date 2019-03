Mogel v Reni tik pod zmagovalnim odrom

Oslo, 2. marca - V norveški Reni je potekala 25. tekma celinskega pokala v tej sezoni, na kateri je znova odlično nastopil mladi Žak Mogel. S skokoma 131 in 133 metrov ter 252,3 točke je končal na četrtem mestu. Boljši so bili le domačina Marius Lindvik in Robin Pedersen ter Avstrijec Clemens Aigner.