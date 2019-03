Na Pustni iskrici za zdravstveni center v Ugandi zbrali 95.000 evrov

Ljubljana, 2. marca - Na današnji Pustni sobotni iskrici so s pomočjo poslušalcev Radia Ognjišče in udeležencev pustnega plesa v Zavodu sv. Stanislava zbrali več kot 95.000 evrov, ki jih bodo namenili misijonarju Danilu Lisjaku v misijonu Atede, ki želi zgraditi zdravstveni center za matere in otroke v Ugandi.