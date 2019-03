Nekdanji brazilski predsednik iz zapora na pogreb

Brasilia, 2. marca - Nekdanji brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, ki je bil obsojen zaradi korupcije, je lahko danes zapustil zapor in se odpravil na pogreb svojega vnuka. Iz zaporniškega kompleksa v Curitibi so ga s helikopterjem prepeljali do letališča, od tam pa v 400 kilometrov oddaljeni kraj Sao Bernardo do Campo, kjer bodo pokopali sedemletnika.