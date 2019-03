Francoski rumeni jopiči 16. teden na ulicah

Pariz, 2. marca - Na ulicah Pariza in še nekaterih drugih francoskih mest danes, 16. teden zapored, potekajo protesti rumenih jopičev. Po poročanju francoskih medijev se je več sto ljudi zbralo pri Slavoloku zmage v francoski prestolnici in se odpravilo na 12 kilometrov dolg pohod po zahodnem in južnem delu mesta.