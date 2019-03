Opozicija kritična do predloga rebalansa

Ljubljana, 2. marca - Odbor DZ za finance danes obravnava predlog rebalansa državnega proračuna, s katerim se zvišujejo tako prihodki kot odhodki, po besedah finančnega ministra Andreja Bertonclja pa je razvojno naravnan in daje podlago za strukturne ukrepe. A fiskalni svet opozarja, da je predvidena poraba previsoka, do dokumenta so kritični tudi v opoziciji.