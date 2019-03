Policija zbira informacije o petkovi prometni nesreči v Mariboru

Maribor, 2. marca - V petek nekaj pred 14. uro sta v križišču neimenovane ulice v podaljšku Jadranske ulice in Tržaške ceste v Mariboru trčila 92-letni kolesar in 45-letna voznica citroena C3 modre barve, pri čemer je kolesar padel po cestišču in se huje poškodoval. Policija morebitne očividce prosi za dodatne informacije.