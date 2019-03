Bertoncelj: Rebalans je stabilen in razvojno naravnan

Ljubljana, 2. marca - Odbor DZ za finance danes kot zadnje od delovnih teles obravnava predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta je po besedah finančnega ministra Andreja Bertonclja stabilen in razvojno naravnan ter postavlja temelje za strukturne ukrepe. Med prioritetami so zdravje, znanost, infrastruktura in črpanje evropskih sredstev.