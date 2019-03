Zverev po prvo turnirsko zmago

Acapulco, 2. marca - Nemec Aleksander Zverev in Avstralec Nick Kyrgios sta finalista teniškega turnirja ATP v Acapulcu z nagradnim skladom 1,8 milijona dolarjev. V prvem polfinalu je Zverev s 7:6 (0) in 6:3 premagal Britanca Camerona Norrisa, Kyrgios pa je po skoraj dveh urah in pol igre s 7:5, 5:7 in 7:6 (7) premagal Američana Johna Isnerja.