Kitajsko-ameriški finale v Acapulcu

Acapulco, 2. marca - Kitajka Wang Yafan in Američanka Sofia Kenin sta finalistki ženskega dela teniškega turnirja v mehiškem Acapulcu z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev. Kitajka je v polfinalu premagala Hrvatico Donno Vekić z 2:6, 6:3 in 6:1, Keninova pa je bila s 6:4, 3:6 in 7:5 boljša od Kanadčanke Biance Andreescu.