Ilirija do zmage v Slovenskih Konjicah

Ljubljana, 1. marca - Košarkarice Akson Ilirije so po napeti končnici v 8. krogu drugega dela 1. SKL prišle do zmage nad Konjicam. Gostje, pri katerih je Nina Gabrovšek odlično razigravala soigralke, v statistiko pa vpisala še 17 točk, so zmagale z izidom 65:59. Pri domači ekipi je Eva Sevšek dosegla 13 točk, Tea Ramšak jih je dosegla 12.