Po Dončiću znova Dončić

New York, 1. marca - Slovenski košarkar Luka Dončić, ki je v petek dopolnil 20 let, je v severnoameriški ligi NBA še četrtič zaporedoma prejel nagrado za novinca meseca v zahodni konferenci. Slovenec v dresu Dallasa je bil že novinec meseca novembra, decembra in januarja, v vzhodni konferenci je laskavo priznanje osvojil Trae Young (Atlanta).