Vransko, 1. marca - Na Vranskem so danes okoli 18. ure neznanci oropali pošto. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, sta dva zamaskirana in oborožena neznanca vstopila v prostore pošte in od zaposlenih zahtevala denar. Ko sta ga dobila, sta pobegnila, so še navedli na PU Celje. Več informacij bodo posredovali, ko zberejo dodatna obvestila.