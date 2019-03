Objavljen razpis za direktorja stanovanjskega sklada

Ljubljana, 1. marca - Nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS je v uradnem listu objavil razpis za direktorico oz. direktorja stanovanjskega sklada. Od kandidatov, ki se bodo prijavili na razpis, nadzorni svet pričakuje najmanj univerzitetno izobrazbo, osem let delovnih izkušenj in pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti.