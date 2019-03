Federer in Cicipas v finalu Dubaja

Dubaj, 1. marca - Švicar Roger Federer in Grk Stefanos Cicipas sta finalista teniškega turnirja ATP v Dubaju z nagradnim skladom 2,74 milijona dolarjev. Drugopostavljeni Federer je v polfinalu izločil Hrvata Borno Ćorića s 6:2 in 6:2, petopostavljeni Grk pa je bil s 4:6, 7:6 in 7:6 boljši od Francoza Gaela Monfilsa.