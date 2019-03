Ministrstvo objavilo razpis za spodbujanje kreativnih kulturnih industrij

Ljubljana, 1. marca - Ministrstvo za kulturo je na spletni strani in v uradnem listu objavilo javni razpis za spodbujanje kreativnih kulturnih industrij. Ta ponuja nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja ter za spodbujanje močnejšega sodelovanja tega sektorja z gospodarstvom.